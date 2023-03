Governo entrega obra da MS-477 e autoriza início da pavimentação de novo acesso à perimetral norte em Dourados

Rodovia de acesso ao distrito de Panambi, em Dourados, a MS-477 recebeu pavimentação que potencializa a economia local e melhora a logística da região. A entrega oficial da obra ocorreu nesta segunda-feira (27), durante a cerimônia de 30 anos da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

Depois de um ano e meio de serviço, o sonho de anos das pessoas que vivem na região se tornou realidade: uma rodovia asfaltada, que liga a perimetral norte até o distrito. A obra teve investimento de R$ 14,2 milhões em 7,8 quilômetros de asfalto novo, promovendo a ligação rodoviária da região, facilitando o deslocamento das pessoas e o escoamento da produção agropecuária.

“O Governo do Estado tem trabalhado para atender as demandas das pessoas, levando investimento para os municípios. Só em obras de infraestrutura, temos mais de R$ 275 milhões investidos em Dourados. O asfalto nos bairros e nas rodovias; a revitalização de avenidas; a construção do Hospital Regional; todos são investimentos que melhoram a qualidade de vida da população”, destacou o secretário Hélio Peluffo Filho, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

Além de entregar a obra de pavimentação da MS-477, o Governo do Estado autorizou o início da obra de pavimentação do acesso à perimetral norte de Dourados pela MS-379, em interseção com a Avenida Dom Redovino, em um investimento de R$ 4,3 milhões. O documento que autoriza a empresa iniciar as obras foi assinado pelo governador Eduardo Riedel e pelo secretário Hélio Peluffo.

“Essa será uma nova entrada e saída de Dourados, para que as pessoas possam acessar a MS-379. É um pedido do prefeito (Alan Guedes) e dos vereadores”, ressaltou o governador.

Estudos conduzidos pela Seilog e pela Agesul apontam que a obra vai dar maior agilidade e segurança ao fluxo de pessoas e de cargas, reduzindo custos logísticos para os negócios na região. A obra deve durar 180 dias consecutivos.