Governo e Sanesul entregam e autorizam investimentos de R$ 10,4 milhões em obras de saneamento em Dourados

Os investimentos visam assegurar maior segurança hídrica na segunda maior cidade sul-mato-grossense.

O governo do Estado e a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) entregaram e autorizaram nesta quarta-feira (18) investimentos no valor de mais de R$ 10,4 milhões em obras de saneamento em Dourados.

Com recursos próprios da companhia e por meio de parcerias institucionais, os investimentos totalizam R$ 10.420.902,81 e visam assegurar maior segurança hídrica na segunda maior cidade sul-mato-grossense.

A ordem de serviço foi assinada pelo governador Reinaldo Azambuja e pela diretora-presidente da empresa, Marta Rocha, durante cerimônia ocorrida na parte da tarde com a presença de várias autoridades, entre as quais, o prefeito Alan Guedes, deputados estaduais Barbosinha e Marçal Filho, o diretor Comercial e de Operações da empresa, Onofre Assis de Souza, o presidente da Câmara de Vereadores, Laudi Munaretto, o ex-secretário de Saúde e deputado federal Geraldo Resende, entre outras.

Entre outros serviços, o contrato prevê investimentos em obras de reforma da área do reservatório elevado (REL-002) e poço tubular profundo (DOU-034) que vão ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água do município.

O documento prevê ainda a execução de serviços de ampliação, atualização e melhorias no sistema de controle, automação e telemetria, cujos investimentos somam R$ 4,900 milhões.

Também foi autorizada licitação para obras de melhoria, reforma da torre de aplicação química e regularização dos sistemas de drenagem da ETA (Estação de Tratamento de Água).

Inauguração

Durante a solenidade, Reinaldo Azambuja e Marta Rocha entregaram a construção do sistema de proteção da rede — TAU’S (Tanque de Alimentação Unidirecional) e interligação dos reservatórios enterrados localizados na Estação de Tratamento de Água.

No valor de R$ 2.816.024,0, os recursos são do Ministério das Cidades como parte do Programa Saneamento Para Todos.

Para Marta Rocha, apesar de contar com os serviços de abastecimento de água tratada universalizados nos 68 municípios onde opera, a estratégia da Sanesul é manter a segurança hídrica em todas as unidades consumidoras.

Em discurso, o governador Reinaldo Azambuja falou das ações de seu governo não apenas em Dourados, mas nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

“São investimentos que visam melhorar a vida da população. Nunca houve um volume de investimentos como este na cidade”, disse o governador Reinaldo Azambuja, referindo-se a área de saneamento, outras obras de infraestrutura e novas ações de governo, lançadas em Dourados na mesma solenidade.

O prefeito Alan Guedes destacou que a parceria do Governo do Estado com a cidade é efetiva e tem trazido benefícios aos douradenses.

“O governador tem se mostrado parceiro da cidade, com investimentos que ajudam a melhorar a infraestrutura e mobilidade urbana, assim como a saúde pública e outros setores. Foram entregues obras que há muito tempo são sonhadas pela população”, elogiou o prefeito.

Somente em 2020, Dourados foi contemplado com mais de R$ 125,9 milhões em obras de infraestrutura de saneamento. No total, o governo do Estado e a Sanesul já investiram R$ 293,5 milhões, incluindo os dois mandatos do governador Reinaldo Azambuja.