Governo e Sanesul autorizam R$ 3,7 milhões em obras de saneamento no aniversário de Terenos

O Governo do Estado e a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) deram mais um passo em direção à universalização do esgotamento sanitário na cidade de Terenos.

O governador Reinaldo Azambuja e a diretora-presidente da companhia de saneamento, Marta Rocha, assinaram na última sexta-feira (7) ordem de serviço para início das obras de ampliação do sistema de esgoto na cidade, localizada na região Sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Na cerimônia comemorativa de aniversário de 69 anos de Terenos, foram autorizados um investimento de R$ 3,7 milhões em obras de saneamento.

Reinaldo Azambuja e Marta Rocha assinaram ordem de serviço para obra de execução de 3.156 metros de rede coletora de esgoto e 186 ligações domiciliares de esgoto, no valor de R$ 759 mil.

Ainda foi autorizada durante a cerimônia a licitação para melhorias nos centros de reservação e construção de um reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos. Ao todo são R$ 3,7 milhões de investimento.

Para Marta Rocha, são importantes investimentos que resultam em saúde e melhor qualidade de vida a população.

Criada pela Sanesul, a Rota do Saneamento tem mantido o cronograma de obras nos 68 municípios onde mantém a concessão dos serviços de água e esgoto.

Em sua fala, o prefeito Henrique Budke disse que nenhum outro governador fez tanto por Terenos. “São muitas obras aqui na cidade e nos demais municípios. O senhor é uma das pessoas que me espelho como gestor”, elogiou, ao destacar os investimentos, incluindo no setor de saneamento básico.

A ex-ministra e deputada federal Tereza Cristina (PP) agradeceu por tudo que o governo tem feito a Terenos e todo o Estado.

“Muito bom ver o Estado da gente transformado. Mato Grosso do Sul é um canteiro de obras. Um lugar que atrai empresas da iniciativa privada”.

Já o presidente da Assembleia, o deputado Paulo Corrêa, elogiou a gestão estadual, que realiza um governo municipalista. “Ele nos ensinou a fazer uma gestão que ajuda os municípios. Melhor governo que o Estado já experimentou”.