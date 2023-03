Governo do Estado traz show de Almir Sater a Dourados para celebrar os 30 anos da UEMS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e o Governo de Mato Grosso do Sul realizam o show do cantor Almir Sater, no dia 27 de março, às 19h, na Cidade Universitária de Dourados. A apresentação inicia a programação do aniversário de 30 anos da Instituição.

O reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho, destaca que esse é um momento de muita alegria para a UEMS, juntamente com o Governo do Estado, oportunizar o show do cantor Almir Sater à população. “Com grande alegria convidamos a todos e todas de Dourados e região para esse dia de início das comemorações dos 30 anos de criação da nossa UEMS. Uma universidade pública, gratuita, inclusiva, de qualidade e isso é um resultado de muito esforço da população de MS, do Governo do Estado de MS, dos nossos professores, técnicos e, principalmente, dos nossos alunos e egressos”, ressalta o reitor.

O show é gratuito e será realizado em frente à sede da Universidade, em Dourados. A praça de alimentação será montada com barracas organizadas pelos acadêmicos e atléticas ligadas à Instituição. Não serão autorizados fornecedores de alimentação externos nas dependências da UEMS, bem como o consumo de bebidas alcoólicas.

O evento é organizado pela Reitoria da UEMS, Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC) e pela Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC), com o incentivo do Governo Estadual de MS.