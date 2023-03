Governo do Estado entrega mais uma reforma de escola, outras 70 unidades estão em obra em MS

O Governo do Estado entregou a reforma da Escola Estadual Maria Eliza Bocayuva Corrêa da Costa, em Campo Grande, que atende com ensino em tempo integral, aproximadamente 300 alunos do 6° ano do ensino fundamental ao 3° ano do ensino médio. Atualmente, em todo o Estado, 70 escolas estaduais passam por algum tipo de intervenção física – de pequenos reparos à reforma geral. A previsão é de que até o mês de maio, 40 obras serão entregues na Capital e no interior.

“Entregar mais esta reforma, em uma escola, renova nossa esperança. Nos garante que estamos no caminho certo, de investir cada vez mais em educação. É fundamental garantir infraestrutura, valorização profissional, isso demonstra a capacidade do Estado em investir na transformação que a sociedade vive. A comunidade escolar precisa ser atendida e estar confortável”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

A solenidade de entrega da reforma ocorreu na manhã de hoje (13) na unidade escolar, que fica na Vila Margarida, em Campo Grande. O evento reuniu ainda os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Hélio Daher (Educação), além do deputado Gerson Claro (presidente da Assembleia Legislativa), o desembargador do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) Luiz Gonzaga Mendes Marques, entre outras autoridades do Estado e da Capital.

A diretora da escola, Adriane Leão, explicou que toda a intervenção, que teve início em março do ano passado, foi finalizada em janeiro deste ano, possibilitando que os alunos iniciassem o ano letivo 2023 já devidamente instalados na escola reformada. “O conforto dos alunos é primordial, se estão bem acomodados eles prestam mais atenção nas aulas, ficam dispostos. A aprendizagem ganha muito neste novo ambiente”.

Os alunos também comemoram as mudanças, inclusive o fato da escola – desde 2022 – oferecer o ensino em tempo integral. “Eu entrei no 1° ano, em 2021 e de lá pra cá muita coisa mudou. A escola passou a ser de autoria, com novos projetos. Melhorou a estrutura física, com essa reforma. Iniciando o ano letivo aqui no prédio novinho, a gente sente que melhora tudo”, disse João Vitor Silva, aluno do 3° ano do ensino médio.

“A participação dos alunos no dia a dia da escola é fundamental. Por isso é importante que eles saibam que o prédio reformado é para eles usufruírem e também cuidarem. Entregar um prédio é entregar dignidade e em estar aos nossos estudantes e profissionais da educação”, afirmou o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher.

Reforma completa

A unidade escolar foi totalmente reformada, contemplando adequação da edificação às normas vigentes de acessibilidade e vigilância sanitária, além de proteção contra descargas atmosféricas, incêndio e pânico. O investimento total foi superior a R$ 7,1 milhões em infraestrutura e equipamentos.

Os serviços de intervenção incluem a substituição de cobertura, revestimentos de pisos, esquadrias, pintura geral interna e externa, instalações elétricas, serviços hidrossanitários e de águas pluviais, adequação de calçadas internas e externas e demais adequações necessárias ao atendimento da comunidade escolar.

Também foram entregues aproximadamente 650 uniformes – duas camisetas para cada estudante e uma bermuda para cada aluno do ensino fundamental – e 300 kits de materiais escolares.

Nos 79 municípios são atendidos mais de 180 mil alunos pela Rede Estadual de Ensino, entre crianças e jovens. Com recursos de R$ 20,3 milhões, o Governo do Estado adquiriu 486 mil uniformes e 192,8 mil kits escolares para distribuir aos alunos no retorno às aulas.