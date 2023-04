Governo do Estado anuncia convênio de R$ 150 mil com municípios do Conesul

O Governo do Estado garantiu, nesta terça-feira (25), mais R$ 150 mil para os municípios que compõem a região do CONESUL-Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios da Região Sul. São 14 prefeituras que vão receber este recurso, além de um caminhão prancha, que serve para transportar maquinários.

A reunião extraordinária com os gestores e representantes dos municípios contou com a participação do secretário de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha, que ouviu as demandas dos prefeitos. “A temática municipalista, que rege a gestão estadual, busca no diálogo com as prefeituras a promoção de benfeitorias e investimentos para os 79 municípios sul-mato-grossenses. Essa é a palavra de ordem do governador Eduardo Riedel”, disse o secretário.

O prefeito de Sete Quedas, Chico Piroli, que preside o grupo, disse que a presença do secretário confirma a forma como o Estado enxerga os municípios. Para ele, a abertura com a gestão estadual tem garantido o desenvolvimento de toda a região. “Ficamos satisfeitos com a presença do secretário Eduardo Rocha, que é uma pessoa de bom trato e entende as nossas demandas”, completou.

Além do anúncio do convênio de R$ 150 mil com o Governo do Estado, a reunião também tratou de convênios com a Itaipu Bi-Nacional e o Prosolo.

Conesul

O consórcio é composto por 14 municípios: Amambai, Aral Moreira, Caarapó, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Tacuru e Sete Queda. Acompanharam o secretário Eduardo Rocha o secretário executivo do interior da Casa Civil, Tuta e o assessor especial do gabinete da Casa Civil, Dorival Betini.