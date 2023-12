Governo de MS vai reformar aeródromos do Bolsão e fazer obra para controlar enchente em Batayporã

Mais obras de infraestrutura para Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira (20), o Governo do Estado lançou licitações para pavimentar ruas de Rio Negro, fazer uma obra de controle de enchente em Batayporã e reformar os aeródromos de Cassilândia e Paranaíba, na região do Bolsão.

Os avisos de licitações foram publicados em Diário Oficial pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), autarquia de obras públicas vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

Para Rio Negro, o Governo prepara a primeira etapa da da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Santa Fé. Conforme projeto, serão asfaltados trechos da Avenida Rio Negro, da Travessa Projetada, da Travessa 01 e das ruas Ceará, Galvão Bueno, João Elias Dornas, João Januário da Silva, Manoel Francisco da Silva, Maranhão, Paraná, Projetada 01, Projetada 02, Senador Feijó e Yao Higashi.

Em Batayporã, o governo estadual vai executar a obra de drenagem de águas pluviais para controle de enchentes na região da Lagoa do Sapo, que sofre com constantes inundações em épocas de chuvas. Conforme projeto, o sistema de drenagem projetado conta com um extravasor saindo da Lagoa do Sapo e se desenvolvendo por quatro quilômetros até chegar na bacia de amortecimento ao sul da zona urbana de Batayporã, que apresenta capacidade de armazenar 61.358,23m³ de água.

A obra ainda vai contemplar um volume de terraplenagem de 71 mil metros cúbicos e o recapeamento de mais de oito mil metros quadrados das ruas onde terão o pavimento danificado para a realização da drenagem.

Já para Cassilândia e Paranaíba, o Estado prepara as reformas dos dois aeródromos, com restauração das pistas de pousos e decolagens, taxiway e pátios de aeronaves.

Todos os detalhes dos avisos de licitação, como data, local e horário para abertura das propostas das empresas interessadas em executar as obras, podem ser conferidos a partir da página 219 do Diário Oficial Eletrônico nº 11.357, disponível neste link.