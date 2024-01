Governo de MS vai fazer nova etapa de asfalto nas ruas da Moreninha IV

Para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos moradores da Moreninha IV, em Campo Grande, o Governo do Estado fará nova etapa de asfalto nas ruas do bairro. A licitação foi aberta no final de dezembro e o certame será realizado no dia 17 de janeiro. Infraestrutura urbana que traz benefícios direitos à população.

Nesta nova etapa de obras serão asfaltadas as ruas Clotilde Chaia, Maria Cândida de Rezende, Oriomar Fernandes (entre a as ruas Ivo Osman Miranda e Copaíba), Copaiba (entre as ruas Clotilde Chaia e Oriomar Fernandes) e Ivo Osman Miranda (entre as ruas Clotilde Chaia e Oriomar Fernandes).

De acordo com Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) a obra vai contar com 416 metros de drenagem, 4.837,07 metros quadrados de pavimentação e 1.796,27 de passeio com acessibilidade. Os trabalhos no bairro vão iniciar assim que terminar o processo licitatório, para escolha da empresa responsável pela obra.

Na primeira fase foram asfaltadas as ruas João Adolfo Cintra, Cândida Menezes Cintra, Antônio Pires de Oliveira e Clotilde Chaia, no trecho entre as ruas Copaíba e Ivo Osman Miranda. Outra via dentro do projeto é a Rua Elias Saad, entre a Antônio Pires de Oliveira e a Clotilde Chaia.

“O Governo do Estado tem uma série de investimentos nas Moreninhas e na região Sul, que é uma das mais populosas da cidade. Pavimentando ruas, criando acessos e melhorando a drenagem estamos dando mais qualidade de vida para a população. Campo Grande e toda a região das Moreninhas merecem esses investimentos sonhados há anos”, destacou o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

Além do asfalto em diversas ruas da Moreninha IV, o governador Eduardo Riedel está promovendo outros grandes investimentos na região, como a pavimentação e recapeamento de vias urbanas na (Moreninha) I e II, junto com drenagem, esgotamento sanitário e sinalização viária.

Outro grande projeto é o novo acesso às Moreninhas, que vai contribuir com a população local, que hoje só entra no bairro pela Avenida Gury Marques. Juntos todos os investimentos superam R$ 100 milhões do Governo de Mato Grosso do Sul.