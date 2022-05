Governo de MS vai depositar salários de abril na véspera do Dia do Trabalhador

Pelo segundo ano consecutivo, os servidores estaduais de Mato Grosso do Sul receberão os salários de abril na véspera do Dia do Trabalhador, celebrado em 1° de maio. O governador Reinaldo Azambuja anunciou a data do pagamento para o próximo sábado (30) e disse que a medida valoriza o funcionalismo público.

“O servidor público é nosso maior ativo. Vamos depositar os salários de todos na sexta-feira, dia 29 de abril, e o dinheiro estará disponível para saque já no sábado, dia 30. Dessa forma, os servidores podem até se programar para as compras do Dia das Mães”, afirmou o governador.

Em 2022, Dia das Mães cai em 8 de maio. Essa é considerada a segunda data mais lucrativa para o comércio, perdendo só para o Natal.

Segundo pesquisa de intenção de compras da Fecomércio-MS (Federação do Comércio do Estado), o Dia das Mães deste ano deve movimentar R$ 341 milhões em Mato Grosso do Sul. O montante é 60% maior que no ano passado. Entre presentes e comemorações, o gasto médio apurado por pessoa é de R$ 340,42.

Folha salarial

Conforme dados da SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização), a folha salarial de abril tem desembolso de R$ 511,1 milhões. A lista de pagamentos do mês tem 82 mil matrículas de servidores ativos e inativos, entre aposentados e pensionistas.