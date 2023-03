Governo de MS vai dar sequência as obras em andamento e ouvir novas demandas dos prefeitos

Em nova reunião com 21 prefeitos, o governador Eduardo Riedel destacou que a prioridade neste momento é dar sequência as obras que estão em andamento no Estado e que depois vai se reunir com os municípios para ouvir as novas demandas de cada cidade. Ele garantiu que vão continuar os investimentos em diferentes setores.

“Primeiro momento é dar sequência aquilo que tinha sido programado, e tem muita coisa acontecendo em cada município do Estado. Temos R$ 3,6 bilhões de obras contratadas e em andamento. Em um segundo momento vamos sentar com os prefeitos para ouvir as próximas prioridades”, disse o governador.

Riedel garantiu que vai trabalhar junto com os municípios, em uma gestão municipalista. “Serão ações de infraestrutura, saúde, segurança e educação, sem desviar em nenhum milímetro do nosso plano de governo”.

O prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro, elogiou a reunião e disse que este diálogo direto vai ajudar no desenvolvimento dos municípios. “O governador ouviu as demandas de cada prefeito e isto mostra que ele fará uma gestão municipalista. Em nossa cidade temos investimentos do Estado nos quatro cantos e temos o compromisso que chegará anda mais”.

Gilberto Garcia, prefeito de Nova Andradina, destacou que esta iniciativa do Governo do Estado em ouvir os prefeitos é importante aos municípios. “Esta é a primeira reunião de muitas. Nova Andradina só tem a agradecer os grandes investimentos na cidade. Tenho certeza absoluta que esta parceria vai continuar”.

O chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha, disse que com esta reunião o governador já ouviu os 79 prefeitos neste primeiro momento. “Todos tiveram voz e vez para falar e apesentar as suas demandas. O governador explicou como vai ser o rumo da sua gestão e que vai trabalhar junto com os municípios”.

Além do governador, participaram da reunião o vice-governador Barbosinha, os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil), Pedro Caravina (Segov) e Sérgio de Paula (Escritório em Brasília), assim como os deputados estaduais Junior Mochi, Márcio Fernandes, Renato Câmara, Lídio Lopes, Londres Machado, Rinaldo Modesto, Roberto Hashioka, Pedro Pedrossian Neto e Lucas de Lima.

Entre os prefeitos participaram Gerolina Alves (Água Clara), Edison Cassuci (Angélica), Agnaldo Marcelo (Antônio João), Akira Otsubo (Bataguassu), Josmail Rodrigues (Bonito), Antônio de Padua (Brasilândia), Adriane Lopes (Campo Grande), Rudi Paetzold (Coronel Sapucaia), Wlademir de Souza (Dois Irmãos do Buriti) e Agnaldo dos Santos (Eldorado).

Além de Ilda Machado (Fátima do Sul), Aristeu Nantes (Glória de Dourados), Juliano Ferro (Ivinhema), Gilson Cruz (Juti), Ademar Dalbosco (Laguna Carapã), Fábio Florença (Miranda), Gilberto Garcia (Nova Andradina), Donizete Viaro (Paranhos), Lucas Foroni (Rio Brilhante), Lucio Roberto Calixto (Santa Rita do Pardo) e Rogério Torquetti (Tacuru).