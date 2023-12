Governo de MS vai construir ponte de concreto sobre o Rio Amonguijá, em Porto Murtinho

Na zona rural de Porto Murtinho, o Governo do Estado vai construir uma ponte de concreto sobre o Rio Amonguijá, em uma estrada vicinal que é usada por produtores de carne bovina e pelo transporte escolar.

Na terça-feira (19), a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), autarquia de obras públicas vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), divulgou o contrato para a construção da travessia.

A ponte de concreto armado terá 49 metros de extensão por seis de largura e vai substituir uma antiga travessia de madeira que existe no local e que demanda constantes investimentos em manutenção, principalmente na época das chuvas.

A obra vai custar R$ 3,3 milhões e deve ser concluída em um prazo de 180 dias consecutivos, contados a partir da data em que a empresa receber a ordem de início do serviço. Com a iniciativa, o Governo do Estado leva infraestrutura de qualidade para a área rural do município.