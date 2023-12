Governo de MS renova por mais cinco anos parceria com o Banco do Brasil para pagamento dos servidores

O governador Eduardo Riedel assinou nesta quarta-feira (20) a renovação do contrato com o Banco do Brasil, por mais cinco anos, para que a instituição financeira seja a responsável por receber o depósito do salário dos servidores estaduais. A solenidade que consolidou esta parceria ocorreu na Governadoria.

“Resolvemos manter esta parceria entre o Estado e o Banco do Brasil, por ser uma parceria sólida e de sucesso. Fico satisfeito em continuar este trabalho e seguiremos firmes no objetivo de atender da melhor maneira os servidores públicos. Trata-se de uma instituição que tem acompanhado o desenvolvimento do Estado”, afirmou o governador.

O contrato em vigência entre as partes se encerra neste ano, por isso foi feita a renovação por mais 60 meses. Para isto o Banco do Brasil fará um aporte financeiro de R$ 224 milhões. Deste montante 55% será pago à vista pela instituição (R$ 123,2 milhões) ao Estado e o restante pago por meio de parcelas.

“Uma parceria consolidada que já vem há alguns anos. Recebemos ao longo de 2023 várias propostas de outras instituições bancárias, mas depois de um profundo estudo, através da Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda), junto com a SAD (Secretaria Estadual de Administração) e a Segov (Secretaria Estadual de Governo e Gestão Estratégica), entendemos a importância de manter a parceria pelo bem do Estado e dos próprios servidores”, descreveu o secretário de Fazenda, Flávio César.

Mesma avaliação feita pela secretária estadual de Administração, Ana Nardes, que participou da solenidade e de todo o processo. “O contrato vigente se encerra neste ano e nós formalizamos uma nova contratação com o Banco do Brasil para que continue se fazendo o depósito dos salários dos servidores, por meio da instituição bancária, assim como utilizando alguns serviços do banco como o Mais Social e outros benefícios”, acrescentou.

A última folha mensal da administração estadual teve o valor de R$ 462 620.501,63 pagos a 86.236 servidores estaduais, entre ativos, inativos e pensionistas. O novo contrato com o Banco do Brasil deve ser publicado nos próximos dias no Diário Oficial do Estado.

Além do governador, participaram da reunião os secretários Flávio César (Sefaz), Ana Nardes (SAD), a consultora legislativa Doriane Gomes Chamorro, além dos representantes do Banco do Brasil, entre eles Sandro Grando, superintendente do Setor Público do BB e Omar de Vasconcelos, superintendente estadual do MS.