Governo de MS realiza ‘Dia D’ de combate a dengue nas escolas dos 79 municípios

O Governo do Estado realiza nesta terça-feira (25), o “Dia D de conscientização contra o mosquito da dengue”, a ação é uma parceria entre as secretarias estaduais de Saúde e Educação que vão trabalhar a Campanha “Vença a Dengue sem zum, zum, zum”, com objetivo de sensibilizar os estudantes e toda a comunidade para conter os avanços das arboviroses (dengue, chikungunya e zika) em Mato Grosso do Sul. Além das escolas estaduais, as municipais e particulares foram convidadas a executarem as ações durante esta semana de conscientização.

Para o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, a Saúde tem feito diversas ações de vigilância a fim de mitigar a evolução de casos da doença no Estado. “A SES tem feito diversas ações e oferecendo apoio aos 79 municípios para reduzir o número de casos novos em nosso Estado.

Essa parceria com a SED é estratégica e de extrema importância porque leva a conscientização diretamente às crianças e assim elas podem nos ajudar levando este conhecimento à sua família e auxiliando o Estado neste enfrentamento das arboviroses, principalmente, da dengue. Hoje o principal foco é o mosquito transmissor e ele vive nas próprias residências. Então, toda a comunidade está convidada a participar desta ação estratégica nas escolas dos 79 municípios do Estado”.

Conforme o responsável pelo Comitê Técnico das Arboviroses, assessor militar na SES, coronel Marcello Fraiha, as ações realizadas nas unidades escolares auxiliarão na disseminação de atitudes e práticas de sensibilização dentro das comunidades. “Os temas dispostos nesta campanha objetivam estimular o debate e a reflexão, reverberando em ações/situações contínuas na comunidade escolar, sobretudo entre os estudantes, acerca da luta contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti e dos vírus a ele associados”, ressalta Fraiha.

O coordenador de Gestão Escolar da SED, Adalberto Nascimento, destaca a importância da parceria entre as secretarias de forma estratégica. “Essa parceria com a SES vem justamente para ajudar a acabar com este problema que enfrentamos anualmente que é o grande número de focos de dengue, e que na maioria das vezes estão dentro de nossas residências. A SED foi procurada pela SES para que pudéssemos desenvolver essas ações junto aos nossos alunos os transformando agentes multiplicadores juntos aos familiares, amigos e de toda a comunidade. Assim, a Educação pensou na elaboração de diversas ações para as etapas do nosso ensino e disciplinas sugerindo atividades e mobilizando os professores, diretores e toda a comunidade escolar. E hoje nós estamos fazendo este Dia D com diversas as ações sendo desenvolvidas em todas as escolas dos 79 municípios do Estado”.

O diretor da Escola Estadual Alberto Elpídio Ferreira Dias, Francisco Carlos da Silva Rojas, destacou o orgulho e honra em poder participar desta ação com os alunos da escola. “A realização deste evento de combate ao mosquito da dengue é de extrema importância, se a gente começar a criar na escola, uma cultura de informação e trabalho de prevenção esses estudantes levarão esse conhecimento às suas casas e a sua comunidade e todos nós irmanados vamos vencer essa guerra contra o mosquito da dengue e das demais doenças das arboviroses”.

DIA D

Em Campo Grande, três escolas se tornaram os pontos focais com a realização das atividades escolares alusiva ao Dia D, mas a iniciativa acontece em toda a rede estadual, municipal e particulares de ensino.

Na Escola Estadual Alberto Elpídio Ferreira Dias, no Jardim Anache, as ações iniciaram às 8 horas com a realização de atividades pedagógicas e feira de ciências temática.

Já na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, no Jardim dos Estados. As ações tiveram Início às 7 horas com acolhimento diferenciado e às 10 horas apresentação de uma peça de teatro.

Na Escola Estadual Neyder Sueli, no Aero Rancho, as ações iniciaram às 6h40 com o desenvolvimento de ações que envolverão os pais no horário de entrada (momento de sensibilização pais / estudantes / comunidade. Professores e alunos caracterizados.

Conteúdo pedagógico do DIA D

Como forma de fortalecer as ações do “Dia D” no ambiente escolar, a Secretaria de Estado de Educação, por intermédio da SUPED (Superintendência de Políticas Educacionais), desenvolveu um ‘Orientativo Pedagógico’ com sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas/mobilizadas pela unidade escolar na disseminação de atitudes e práticas de sensibilização a fim de estimular o debate e a reflexão.

A Campanha “Vença a Dengue sem zum, zum, zum”, será trabalhada com temas voltadas para todas as modalidades e etapas das escolas e centros da REE/MS (Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul) e tem como intuito promover nas instituições de ensino, a promoção de estratégias e procedimentos locais em prol do enfrentamento do vírus, bem como no controle da evolução de casos. E levando em consideração as vivências diárias dos estudantes, da direção escolar e da equipe pedagógica em prol da promoção da temática para além dos muros escolares.

Assim, as estratégias ocorrem da seguinte maneira: a escola pode optar por criar padrinhos para cada sala, sendo essa uma possibilidade de organização para execução das atividades, respeitando a carga horária dos professores e tornando o trabalho mais dinâmico, e garantindo que todas as turmas sejam envolvidas nas atividades.

As escolas têm a possibilidade de mobilizar os Clubes de Protagonismo, da Rádio Escolar e até mesmo dos momentos de Acolhida para apresentação da atual situação epidemiológica do município ou região em que a escola está inserida. Além das mobilizações internas da escola, considerando a importância da multiplicação dos saberes às comunidades no entorno da escola, visto que os trabalhos a serem desenvolvidos, em sua grande parte, contemplarão os cuidados e hábitos domésticos de cada família.

O tema foi inserido em todas os conteúdos programáticos de cada disciplina em todos os níveis e séries. Por exemplo, para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a sugestão foi trabalhar a proliferação do mosquito Aedes aegypti e dos vírus a ele associados, no intuito de sensibilizar os estudantes sobre a doença, enfatizando os bons hábitos de cuidados com o meio ambiente. Como sugestões didáticas ficou: Roda de conversa sobre o tema; Vídeos informativos; Produção de cartazes coletivos sobre o mosquito Aedes aegypti; Levantar o conhecimento prévio dos estudantes; Passeios pela escola para identificar focos de criadouros do mosquito; Contação de histórias sobre o tema; Escutar e cantar músicas que falam sobre o mosquito da dengue; Escrita de bilhetes; Palavras cruzadas / Caça-palavras; Atividades sobre o tema, que envolvam movimentos como, dança, teatro, jogos de estafetas, utilizando ações de prevenção e cuidados.

Todo o material pode ser conferido aqui [Dia D] Orientativo Pedagogico.