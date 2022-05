Governo de MS lança nesta terça a 7ª edição da campanha ‘Aqueça uma vida’

Com objetivo de atender famílias carentes de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado lança na terça-feira (19.04), às 9h, no Auditório da Governadoria, a 7ª edição da Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos do Poder Executivo de Mato Grosso do Sul “Aqueça Uma Vida”, que tem como madrinha a primeira-dama, Fátima Azambuja.

Organizada pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), a campanha pretende arrecadar cobertores, agasalhos, luvas, cachecóis, camisas, meias, sapatos e outros itens de inverno novos ou em bom estado de conservação. Apesar de ser uma campanha dos servidores públicos do Estado toda sociedade pode participar.

Caixas de arrecadação serão colocadas em todas as Secretarias, Autarquias e Fundações para receber as doações que poderão ser feitas até o dia 24 de maio.

Em seis edições da ação solidária, mais 157.407 peças de roupas, sapatos, agasalhos e itens de inverno foram doadas pelos servidores públicos e entregues a famílias em situação de vulnerabilidade social, através de 300 instituições.

Para formalizar o pedido das peças, as instituições filantrópicas precisam enviar ofício para a Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) no e-mail: aquecaumavida@ms.gov.br.