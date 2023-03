Governo de MS lança licitações para novas obras em Corumbá, Inocência e Bonito

O Governo do Estado prepara novas obras de infraestrutura para as cidades de Corumbá, Inocência e Bonito. As ações são de pavimentação, construção de pontes e reforma de aeroporto que vão contribuir com o desenvolvimento regional de Mato Grosso do Sul.

Para selecionar as empresas que vão executar as obras, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (16) os avisos de lançamento das licitações.

Em Corumbá, serão duas novas obras, uma delas para construção de pontes de madeira sobre as vazantes 11 e 14 da MS-195, na região do Pantanal do Nabileque, e outra para pontes de madeira sobre as vazantes nove e dez da MS-228, no Pantanal da Nhecolândia. As estruturas novas vão substituir as antigas, que foram destruídas pelo fogo.

No município de Inocência, o Estado prepara a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no loteamento Nercílio Ferreira Leal, onde a prefeitura deve construir 56 casas populares com recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Já em Bonito será realizada a obra de reforma de valas de drenagem e alambrado operacional do aeroporto.

Com os lançamentos das licitações, o Governo do Estado, por meio da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística) e da Agesul, abre processo legal para selecionar as empresas que vão executar as obras.