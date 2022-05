Governo de MS investe R$ 9,4 milhões para asfaltar avenida em Angélica

Como estratégia de garantir o desenvolvimento aos municípios, o Governo do Estado segue levando obras de infraestrutura a todas as cidades, como em Angélica, distante 210.46 km de Campo Grande, que terá uma de suas principais avenidas pavimentadas com investimento de R$ 9.4 milhões.

Conforme o extrato de contrato publicado nesta terça-feira (10) no Diário Oficial do Estado (DOE), a obra que será executada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos) levará pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais à Avenida Francisco Marcolino dos Santos. Serão 25.352,58 m² de pavimentação asfáltica e 3.748,09 m de galerias de águas pluviais.

O prefeito interino do município, Geraldo Aparecido, o “Boquinha”, destaca que a obra é esperada há mais de 40 anos pela população. “É uma obra que esperamos por muito anos e graças ao governador essa obra será executada. Nós não temos palavras para agradecer”, disse o prefeito ao destacar a importância do asfalto na avenida que fica no centro da cidade, onde funcionam vários estabelecimentos comerciais.

Para o secretário de Estado de Infraestrutura, Renato Marcílio, o investimento reforça a política municipalista do governador Reinaldo Azambuja. “Estamos trabalhando no sentido de atender os compromissos assumidos pelo governador com os prefeitos, executando obras que são de suma importância para o desenvolvimento dos municípios”, afirmou.

A obra, que será executada com recursos próprios do Governo do Estado, deverá ser concluída dentro do prazo de 210 dias, contados a partir da ordem de serviços.