Governo de MS investe R$ 3 milhões para construção de casas em Ivinhema

Durante cerimônia nesta quarta-feira (21) na governadoria, foi oficializada a doação de recursos para a construção de 134 casas no residencial Água Azul em Ivinhema, através da retomada do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Resultado de uma parceria com o governo federal, as unidades habitacionais são destinadas a famílias com renda de até R$ 2.640.

O investimento conta com R$ 17,4 milhões pelo Far (Fundo de Arrendamento Residencial), aporte de mais R$ 3 milhões (3.072.429,73) do Governo de Mato Grosso do Sul e o município vai doar o terreno no valor de R$ 1,4 milhão.

“A nossa relação Estado com municípios tem que ser cada vez mais estreita, não só no investimento, no suporte, no apoio, mas nas políticas públicas, na educação, saúde, naquilo que a gente precisa entregar. Então essa relação município e estado vai ser cada vez mais próxima para poder viabilizar bons resultados. Isso aqui é exemplo dessa articulação”, disse o governador Eduardo Riedel.

O prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro, agradeceu a parceria com o Estado e destacou a importância da iniciativa. “Às vezes as pessoas falam: ‘são só 134 casas’, mas são 134 famílias que a gente vai estar colocando, mais de 600 pessoas dentro desta moradias e pessoas humildes que necessitam. Essa é a magia da política. O governo tem uma grande parcela com mais de R$ 3 milhões. Trago o agradecimento de pessoas humildes que através da gestão do senhor a gente vai poder levar moradia, dignidade para eles”, disse.

Participaram também da cerimônia de assinatura, o superintendente regional da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul, Augusto César Merey Vilhalba, os secretários estaduais Hélio Peluffo (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil) e a deputada estadual Mara Caseiro.

Mato Grosso do Sul é a primeira unidade federativa contemplada pela nova edição do programa “Minha Casa, Minha Vida” (MCMV). Além de Ivinhema, a Capital também vai receber recursos para a construção de casas. Na segunda-feira (19), o Governo do Estado e a prefeitura de Campo Grande, Adriane Lopes, assinaram documento que autoriza a construção de 60 unidades habitacionais no Conjunto Residencial Jardim Antártica.

O novo residencial representa investimentos de R$ 10 milhões, sendo R$ 9,6 milhões do governo federal e R$ 474,3 mil do governo estadual, referentes à contrapartida financeira para edificação do empreendimento e interligação externa da rede de água e esgoto. Já o município de Campo Grande disponibilizou o terreno.

Mato Grosso do Sul tem 7.500 unidades habitacionais solicitadas dentro do programa “Minha Casa, Minha Vida” (MCMV) para o ano de 2024.

A expectativa é que o Estado seja contemplado em 2024 com 4.190 moradias por meio do Minha Casa, Minha Vida, com um investimento estadual previsto de R$ 74,1 milhões. Os demais programas habitacionais devem oferecer 2.529 (moradias), chegando a 6.764 novas habitações no Mato Grosso do Sul neste ano, com R$ 144,3 milhões de recursos do Estado.