Governo de MS garante R$ 11 milhões em infraestrutura para Nova Alvorada do Sul

Com foco no planejamento estratégico para atender as principais demandas dos municípios, o governador Eduardo Riedel está ouvindo prefeitos de todas as cidades de Mato Grosso do Sul nestes primeiros meses do ano.

De Nova Alvorada do Sul, cidade com 22 mil habitantes, PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 1,7 milhão e atualmente referência no setor sucroalcooleiro, veio um pedido de recursos para obras de infraestrutura.

Durante reunião nesta segunda-feira (26) em Campo Grande, o prefeito José Paulo Paleari ouviu a promessa de que o Governo Estadual vai fazer uma reforma no prédio do Detran (Departamento de Trânsito) prevendo investimento de R$ 860 mil, além de repassar R$ 11 milhões para serem usados na pavimentação do Distrito Pana e recapeamento da avenida Irineu de Souza Araújo, uma das principais vias da cidade.

“Sempre olhar os municípios pensando nas pessoas. É assim que pensamos”, disse Riedel durante o encontro destacando a prioridade no municipalismo.

Paleari reforçou a importância da ajuda do Estado. “A gente sai daqui muito satisfeito. Nova Alvorada do Sul agradece toda essa atenção e parceria. Um município que cresce a passos largos”.

Ainda de acordo com o prefeito quando perguntada sobre o maior anseio da gestão pública, a população da cidade responde ser a pavimentação asfáltica. “É assim que a gente vem trabalhando. Eu venho buscando financiamentos, emendas parlamenteares, apoio do governo. Hoje veio a grata satisfação de receber a notícia que o governador Eduardo Riedel e toda sua equipe estarão colocando lá R$ 11 milhões de reais em pavimentação”.

Investimentos em andamento – Entre as obras de infraestrutura com recursos do Governo do Estado já sendo feitas em Nova Alvorada do Sul está a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais da Rua Irene dos Santos e adjacências, setor 1, no valor de R$ 6,4 milhões.

Na área rural são mais R$ 6,6 milhões com a obra em andamento para recomposição de revestimento primário em diversas estradas vicinais em uma extensão de 95 quilômetros. Na educação são R$ 4,3 milhões investidos na reforma geral da Escola Estadual Antônio Coelho. A previsão é de que a obra seja finalizada em maio deste ano.

A comitiva de representantes que veio à Capital para o encontro com o governador nesta segunda-feira em busca de novos recursos também contou com vereadores e empresários. Participaram ainda da reunião os secretários Hélio Peluffo (Seilog), Eduardo Rocha (Casa Civil), João César Mattogrosso, secretário-adjunto da Casa Civil, o deputado federal Geraldo Resende, além dos deputados estaduais Márcio Fernandes e Zé Teixeira.