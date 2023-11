Governo de MS cumpre planejamento e anuncia pagamento de salário e 13º

O Governo de Mato Grosso do Sul encerra o primeiro ano de gestão cumprindo o planejamento do pagamento em dia dos salários dos servidores do Estado. Os vencimentos referentes ao mês de novembro dos mais de 86 mil agentes públicos do Poder Executivo, entre ativos e inativos, serão depositados na próxima sexta-feira (1), e liberados para saque no sábado (2).

Em relação ao 13º salário, o Executivo depositará o valor integral na sexta-feira (8), com disponibilidade para saque no dia (9), reafirmando o empenho de trabalhar pelo equilíbrio fiscal, pela valorização dos servidores e pelo fomento da economia em todo Estado.

Para a secretária de Estado de Administração, Ana Nardes, a manutenção do pagamento dos vencimentos em dia é resultado da implementação de uma gestão financeira organizada, equilibrada e eficiente dos gastos públicos.

“Mantemos a responsabilidade com pagamento em dia do funcionalismo público, uma das prioridades do governador Eduardo Riedel, resultado de uma gestão eficiente e responsável com os gastos públicos”, destacou Ana Nardes.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração, a folha de pagamento líquida dos salários é de R$ 416.262.108,38, os valores correspondem a 86.621 servidores, sendo 54.078 ativos e 32.543 inativos. Já referente ao décimo terceiro serão depositados R$ 517.533.944,46.