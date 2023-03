Governo de MS contrata obra de acesso à Perimetral Norte de Dourados

O Governo do Estado contratou a empresa Planacon Construtora para executar a obra de implantação e pavimentação do acesso à Perimetral Norte de Dourados. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (13).

Segundo projeto da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), serão 400 metros de pavimento na MS-379, que dá acesso à Perimetral Norte, em interseção em nível com a Avenida Dom Redovino.

Estudos conduzidos pela Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística) e pela Agesul apontam que a obra vai dar maior agilidade e segurança ao fluxo de pessoas e de cargas, reduzindo custos logísticos para os negócios na região.

Ao custo de R$ 4,3 milhões, a pavimentação do acesso à Perimetral Norte de Dourados será realizada em um período de 180 dias consecutivos. O prazo começa a contar a partir da data de recebimento da Ordem de Início dos Serviços (OIS), que deve ser assinada nas próximas semanas.