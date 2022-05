Governo amplia o número de candidatos aprovados, que vão participar da 2º fase no concurso para professores

Para atender o pedido da categoria, o Governo do Estado vai ampliar o número de candidatos aprovados, que vão participar da segunda fase do concurso para professores efetivos da rede estadual de ensino. Esta mudança foi definida em reunião realizada nesta sexta-feira (06), na Segov (Secretaria Estadual de Governo e Gestão Estratégica”.

A reunião teve a presença dos secretários Eduardo Rocha (Governo e Gestão Estratégica) e Cecilia Mota (Educação), assim como do secretário-adjunto de Administração, Édio Viegas, da consultora legislativa, Doriane Gomes Chamorro, assim como os representantes da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul).

O secretário Eduardo Rocha destacou que com esta mudança na regra do edital, todos os candidatos que passaram na primeira fase, vão poder participar da segunda. “Foi um pedido da Fetems em nome dos professores, que foi atendido pelo Governo do Estado. Assim ampliamos o número de vagas para segunda fase e aumenta as chances destes profissionais entrarem no serviço público”.

O presidente da Fetems, Jaime Teixeira, explicou que antes havia uma regra no edital, que não permitia que todos aprovados passassem a segunda fase, no entanto o Governo vai promover esta mudança para atender a categoria. “Antes por volta de 1,1 mil candidatos iriam passar para segunda (fase), agora serão mais de 2 mil. Assim aumenta a possibilidade de preencher todas as vagas oferecidas no concurso”. Esta alteração (edital) será publicada nos próximos dias no Diário Oficial do Estado.

Concurso

O novo concurso aberto para contratação de professores efetivos na rede estadual tem 722 vagas disponíveis. Os aprovados vão cumprir carga horária de 20 horas/aula, com salário inicial de R$ 4.190,82. Para quem tem pós em nível de especialização lato sensu o valor será de R$ $ 4.470,20. Já para quem tem mestrado/doutorado sobe para R$ 4.609,89.

Ao todo 18.719 candidatos foram inscritos para o certame. A segunda fase vai dispor de prova escrita discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. Ela terá duração de 4 horas e tem previsão de ser realizada no dia 22 de maio. Durante a prova não será permitido ao candidato a realização de consulta a quaisquer tipos de materiais.