Governadores do Consórcio Brasil Verde se reúnem para aprovar Estatuto

O governador Eduardo Riedel participou na tarde desta terça-feira (2) da assembleia virtual dos estados que compõem o Consórcio Brasil Verde, que reúne 22 estados que se comprometeram a apresentar soluções para a proteção do sistema climático e promover o desenvolvimento econômico-social de suas regiões.

Por unanimidade, foi aprovado o Estatuto do Consórcio, que deve iniciar seus trabalhos no segundo semestre deste ano, além de participar da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 28), prevista para ocorrer entre 30 de novembro e 12 de novembro, em Dubai, nos Emirados Árabes.

Participaram da reunião, a vice-governadora do Acre, Mailza Assis; a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra; o governador do Paraná, Ratinho Júnior; o governador do Espírito Santo e presidente do Consórcio, Renato Casagrande; o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro; o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas; o governador da Paraíba, João Azevêdo; além do secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), e da procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia.

Na oportunidade, o governador Riedel, escolhido pelos demais para ser o coordenador das ações e projetos do bioma Pantanal para o Consórcio Brasil Verde, ratificou o apoio a esta iniciativa e a importância das bandeiras que unem os entes federados.

“Não só destacamos a preocupação com as pautas da biodiversidade, clima, descarbonização, mas também é importante o alinhamento com os projetos de Mato Grosso do Sul e outras agendas e obras dos estados, como o saneamento básico, o gerenciamento dos resíduos sólidos”, citou o chefe do Executivo sul-mato-grossense.

Ao todo, 22 estados formam o Consórcio Brasil Verde: Alagoas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Consórcio Brasil Verde

O objetivo é compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a proteção do sistema climático, de forma justa e ecologicamente equilibrada, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa, conservando os biomas, buscando o desenvolvimento de soluções energéticas limpas, dentre outros.

A ratificação do Consórcio Brasil Verde faz parte do compromisso dos estados em cumprir as metas assumidas pelo País no âmbito do Acordo de Paris, assinado em 2015 durante a COP21 (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças no Clima).

A iniciativa vai permitir, por exemplo, ganhos de escala na contratação de bens e serviços e nas ações voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas, reduzindo os custos nos trabalhos realizados pelos participantes. O compartilhamento das informações entre os estados também vai propiciar uma troca de experiência e de boas práticas mais efetivas.