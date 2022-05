Governador Reinaldo Azambuja lança obras e participa de eventos em São Gabriel do Oeste e Terenos

O governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda neste sábado (07) nos municípios de São Gabriel do Oeste e Terenos. Ele vai participar de eventos esportivos, cerimônia de aniversário da cidade (Terenos) e lançamento de obras de infraestrutura, que visam dar melhores condições de vida para os moradores.

Em São Gabriel do Oeste, o governador participa do 31° Encontro Estadual de Laço Comprido, a partir das 11h30. O evento será realizado no Clube de Laço Liberato Maffissoni (CLLM) e abre as festividades de aniversário da cidade, que será celebrado no dia 12 de maio.

O encontro tem o apoio do Governo do Estado, assim como da prefeitura municipal. Os organizadores esperam reunir mais de 700 laçadores, inclusive com disputas ao longo do dia. As atividades seguem até domingo (08), com almoço beneficente, shows, violadas e definição dos campeões.

Já em Terenos o governador participa, a partir das 19 horas, da cerimônia comemorativa dos 69 anos da cidade, que vai ser realizado no Parque Issac Cardoso Filho. Ele aproveita a oportunidade para dar início a obras importantes, como ordem de serviço para continuar a pavimentação da rodovia MS-352, assim como a autorização para licitar asfalto e drenagem de vias urbanas da cidade.

Para o saneamento básico do município, também tem obras de ampliação da rede de esgoto e melhorias no centro de reservação, com construção de um novo reservatório. O governador ainda assina convênio para construção de unidade de saúde no município, entrega caminhão caçamba e maquinários para o campo, além de dar aval para arena esportiva do programa “MS Bom de Bola”.