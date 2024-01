Governador em exercício, Barbosinha entrega obras e anuncia investimentos em Itaporã

O governador em exercício José Carlos Barbosa (Barbosinha) inaugurou na manhã desta quinta-feira (4), em Itaporã, a unidade de atendimento ao cliente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) e assinou a ordem de serviço para o início da obra de pavimentação asfáltica de estradas vicinais de Itaporã.

Na primeira benfeitoria, o investimento soma R$ 735 mil, enquanto a segunda passa da casa dos R$ 55 milhões. As estradas em questão dão acesso ao Anel Viário, com entroncamento entre as rodovias MS-156 e MS-157.

Barbosinha ainda autorizou a abertura de processo licitatório para a ativação do poço tubular profundo (ITA-007) para captação de água, com profundidade de 200 metros e vazão de 94 m³/h. O investimento previsto é de R$ 800 mil.

“É uma alegria muito grande estar aqui fazendo a entrega desse investimento. A Sanesul necessitava dessa unidade para o desenvolvimento de Itaporã”, declarou o governador em exercício na primeira agenda, na Sanesul.

Já na segunda, no Anel Viário, o governador em exercício destaca saber da importância da criação dessa estrutura viária para o município.

“É uma reivindicação antiga da comunidade de Itaporã e região. Hoje nós estaremos aqui junto com o prefeito Pacco e com deputado Zé Teixeira, assinando a ordem de serviço de mais de 55 milhões de reais e com quase 14 quilômetros de obras de pavimentação do anel rodoviário. É uma obra que se concretiza pelo esforço do Governo do Estado, pela ação dos nossos parlamentares, e da administração municipal”, frisa.

Acompanhado do secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, do prefeito Marcos Antônio Pacco e vereadores, o Barbosinha foi reconhecer a área onde será implementado o Anel Viário.

“Era um anseio da população, a construção desse rodoanel. Nós temos muitas obras ainda para ser lançadas, aproximadamente 30 milhões em investimentos”, afirmou o prefeito Marcos Pacco.

Quando concluído, o Anel Viário de Itaporã vai retirar da área central o tráfego de veículos pesados, melhorando o trânsito para veículos de passeio e pedestres.