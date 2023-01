Governador Eduardo Riedel promoveu reuniões com setor empresarial e classe política na primeira semana

A primeira semana de trabalho do governador Eduardo Riedel foi produtiva e de muitas reuniões importantes. Ele se reuniu com o Grupo Suzano, para discutir a construção da fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, que está em andamento, recebeu parlamentares e prefeitos e ainda assinou a posse do novo procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), João Antônio de Oliveira Martins Júnior.

Com a meta de promover uma gestão inclusiva, verde, digital e próspera, Eduardo Riedel tem trabalhado com afinco neste início de Governo. No primeiro dia de trabalho fez questão de reunir os servidores da Governadoria para participarem de uma benção ecumênica, que teve a participação do Apóstolo Edmilson Oliveira e do Arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa.

“Iniciar a caminhada com as bênçãos e agradecimentos a Deus por termos chegado até aqui é uma ação importante para nós e agora seguimos com paz e tranquilidade nestes próximos dias que serão de arrumar a casa”, destacou ele.

A semana teve a visita de parlamentares e prefeitos, além das primeiras reuniões com os novos secretários estaduais, responsáveis por colocar os diversos programas e projetos em prática, seguindo assim o plano de governo definido por Riedel.

Também cumpriu compromissos previstos no mandato, entre eles a assinatura da posse do novo procurador-geral do MPC, João Antônio de Oliveira Martins Júnior, em cerimônia que ocorreu na sala de reuniões da Governadoria. Durante a solenidade destacou a importância da instituição para o fortalecimento da democracia.

“O Ministério Público de Contas é um instrumento indispensável na democracia, que reforça todo o trabalho desenvolvido no Tribunal de Contas. Estamos aqui assinando a posse do procurador-geral, reforçando este ato democrático que é fundamental ao bom funcionamento do Estado”, afirmou.

Investimento bilionário

Riedel se reuniu nesta semana com diretores da Suzano para discutir a obra de construção da fábrica de celulose, em Ribas do Rio Pardo, que tem investimento previsto de R$ 19,3 bilhões. Durante o encontro ambos os lados confirmaram que as ações estão dentro do cronograma previsto.

O governador anunciou que vai levar uma comitiva de secretários a Ribas do Rio Pardo em fevereiro, para manter o ritmo dos investimentos públicos na cidade, com ações em diferentes setores, como infraestrutura, saúde, segurança e educação. Esta é a contrapartida do Estado para vinda deste megaempreendimento ao município.

“O Governo está ratificando os seus compromissos com o desenvolvimento de Ribas e criando uma estrutura para facilitar o empreendimento como um todo, que hoje conta com 7 mil colaboradores. Em junho deste ano, serão 10 mil colaboradores. Vamos estar juntos com o prefeito João Alfredo em fevereiro”, explicou Riedel. A obra da fábrica começou em maio de 2021 e deve ser concluída no final de 2024.