Governador Eduardo Riedel discute obras da rota bioceânica com setor de transportes de MS

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta sexta-feira (3) com a diretoria da Setlog- MS (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Estado de Mato Grosso do Sul), onde discutiu projetos importantes do Estado no setor rodoviário, entre eles a viabilização da rota bioceânica.

No encontro, o governador destacou que a implantação da rota, que vai encurtar o caminho até o Oceano Pacífico, é prioridade da sua gestão e que está discutindo esta pauta em Brasília, para viabilizar as obras que serão feitas pelo Governo Federal.

“A rota bioceânica é um sonho que está se tornando realidade. Nós temos que envolver todos os atores que tem protagonismo nesse processo. Levamos ao Governo Federal a necessidade de não entregar só o eixo físico, mas tudo o que ela pode representar para o desenvolvimento”, disse o governador.

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, participou da reunião e disse que a categoria quer inclusive realizar uma viagem de caminhão seguindo o caminho da rota.

“Em 2014 fizemos o trajeto com caminhonetes, e a Setlog apresentou projeto para seguir de caminhão. É importante porque podemos avaliar os pontos, se no meio do caminho tem postos para parar, quanto tempo de alfândega, o governador já deu anuência para apoiar o projeto”, afirmou.

Na reunião o governador disse que está conversando com o Governo Federal sobre a necessidade da obra de acesso a ponte sobre o Rio Paraguai, na divisa entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta. Também discute a situação das rodovias BR-163, BR-262, BR-267 e BR-158.

“O governador está tratando sobre estas rodovias em relação a possíveis concessões ou transferência para o Estado. Precisa de melhorias na BR-262 de Três Lagoas até Corumbá, na BR-267 de Bataguassu a Porto Murtinho precisa ser revitalizada, por exemplo”, explicou Jaime Verruck.

A reunião com a diretoria da Setlog teve a participação do governador e dos secretários Jaime Verruck (Semadesc) e Pedro Caravina (Segov).