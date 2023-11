Governador do Rotary visita Caarapó e é recepcionado pelo vice-prefeito Gordo da Tigre

O governador do Distrito 4470 do Rotary Club, Paulo César Branquinho, e sua esposa, Maria Aparecida Bravo Branquinho, visitaram oficialmente o município de Caarapó na última sexta-feira (17). As autoridades rotarianas foram recepcionadas pelo vice-prefeito Gordo da Tigre, em razão de viagem do prefeito André Nezzi.

O vice-prefeito entregou ao governador do Rotary decreto que o considera hóspede oficial do Município de Caarapó e destacou a parceria que existe entre a administração e o órgão.

A visita do governador tem por objetivo acompanhar as atividades que são realizadas e as que estão sendo projetadas pela instituição no município. Além de se reunir com autoridades do Poder Executivo municipal, Paulo César Branquinho visitou o asilo local, concedeu entrevistas a emissoras de rádio e participou de reunião festiva na sede do Rotary Club.

