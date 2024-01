GMD apreende dois adolescentes que arrombaram porta de casa para furtar celular

Dois adolescentes de 14 e 15 anos foram apreendidos pela Guarda Municipal de Dourados (GMD) após terem furtado um aparelho de celular de dentro de uma casa.

O furto do celular ocorreu no domingo (15/01) por volta das 11h, no Bairro Jardim Tropical. A vítima procurou o posto da Guarda Municipal no Parque Rego D’Água e denunciou que ao chegar em casa, viu dois adolescentes saindo correndo de dentro e que ao entrar no imóvel viu a porta estourada e a casa revirada, dando falta do aparelho celular.

Diante das características dos menores infratores equipes da GM os localizaram dentro do Parque e com um deles foi encontrado o celular furtado. Para as equipes os menores relataram que utilizaram o tronco de uma árvore para estourarem a porta e furtar o aparelho telefônico.

Diante da situação o celular furtado foi recuperado pelos GMs e os adolescentes apreendidos encaminhados a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.