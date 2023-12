Gleice pede que Dourados permita matrículas do 1º ao 5º ano na Rede Estadual

Deputada ressalta que medida reduziria superlotação de salas de aula e atenderia localidades mais distantes do Centro

A deputada estadual Gleice Jane (PT), apresentou uma indicação à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), pedindo que as crianças que cursam do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental passem a ser atendidas também na Rede Estadual de Ensino, e não apenas por instituições municipais, como ocorre atualmente. O documento é endereçado ao prefeito de Dourados, Alan Guedes, e à secretária Educação de Dourados, Ana Paula Benitez Fernandes.

Gleice ressalta que a atual política de municipalização da educação em Dourados precisa ser revisada e democratizada, visando um equilíbrio mais eficaz entre as responsabilidades do município e do estado.

A deputada destaca a importância de uma parceria para garantir uma educação de qualidade a todas as crianças e jovens, independentemente de sua localização ou condições socioeconômicas, considerando que uma ampliação da assistência possibilitaria que muitas famílias possam matricular crianças em escolas mais próximas.

A proposta apresentada pela parlamentar busca o oferecimento de ensino tanto pela rede municipal quanto pela estadual, com o intuito de diminuir a distância de deslocamento dos estudantes, especialmente em áreas rurais ou remotas do município. Gleice ressalta que a ampliação pode contribuir significativamente para a redução da superlotação em salas de aula, proporcionando condições de aprendizagem mais adequadas para todos os alunos.

A parlamentar destaca que a melhoria na infraestrutura e na qualidade do ensino contribui para a formação integral dos estudantes, assegurando não apenas a aquisição de conhecimento, mas também o desenvolvimento de habilidades sociais e críticas.

Gleice Jane reforça que a indicação reflete o compromisso com o desenvolvimento educacional de Dourados, visando o bem-estar e o futuro promissor das crianças e jovens do município. O pedido de colaboração com o governo estadal é um passo importante para garantir uma educação de qualidade e igualdade de oportunidades para todos os estudantes douradenses.