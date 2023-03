Geraldo Resende articula criação da Frente Parlamentar em Defesa das Vacinas

Como secretário estadual de Saúde, o parlamentar comandou a batalha contra o coronavírus e garantiu o primeiro lugar no ranking nacional de vacinação para Mato Grosso do Sul durante oito meses

Já conta com 120 assinaturas a proposta do deputado Geraldo Resende (PSDB-MS), de criar na Câmara Federal, a Frente Parlamentar em Defesa das Vacinas. O objetivo, segundo o parlamentar, é transformar 2023 no ano da vacinação total da população brasileira, reconquistando os percentuais que o Brasil apresentava até há poucos anos.

Faltando pouco mais de 70 assinaturas para atingir o mínimo exigido para a formação da Frente Parlamentar, Geraldo Resende está otimista. “Tivemos o período do carnaval, que acumula as demandas em todos os parlamentos, mas acredito que em poucos dias vamos reunir o número de assinaturas necessárias”, avalia.

Com a criação da Frente, o propositor acredita que no ano de 2024 esse grupo se tornará um fórum permanente de acompanhamento das políticas de vacinação e das campanhas de comunicação, de modo a transformar a vacina em um direito inegociável do cidadão brasileiro e uma política de Estado.

Geraldo Resende foi secretário estadual de Saúde em Mato Grosso do Sul e no período, formou uma equipe, montou estratégias e construiu uma unidade no combate à pandemia do coronavírus, conquistando apoio dos 79 prefeitos sul-mato-grossenses. O resultado foi que Mato Grosso do Sul permaneceu por oito meses na liderança do ranking nacional de vacinação contra a Covid-19.

Agora, como deputado federal, o parlamentar acredita que o Congresso Nacional será a instituição que vai fomentar a elaboração de políticas públicas para a imunização contra doenças que já estavam erradicadas no país, mas que hoje têm uma cobertura vacinal muito baixa, pela influência de grupos antivacinas.

“As vacinas são, sem dúvida nenhuma, a maior revolução sanitária dos últimos 300 anos, porém passou por um severo ataque do discurso anti-ciência nos últimos anos, afetando a sua credibilidade e colocando em risco a vida das pessoas, daí a importância de um trabalho de conscientização a todos os brasileiros, com o objetivo de fazer frente às campanhas de desinformação levadas a efeito nos últimos anos no Brasil”, justifica o parlamentar sul-mato-grossense.

Na avaliação do deputado, o discurso negacionista de lideranças brasileiras atrapalhou muito o avanço da vacinação no país. Na contramão, em Mato Grosso do Sul houve um avanço a partir da elaboração de um planejamento de logística que garantiu a vacina no braço dos sul-mato-grossenses em todas as cidades do Estado em menos de 24 horas da chegada das doses na Capital, Campo Grande. Outra medida, foi a oferta de incentivo financeiro para os municípios que mais vacinavam, além de todo o suporte para que os gestores municipais atingissem suas metas.

Vacinas extras

Outra conquista citada por Geraldo Resende foi a distribuição de doses extras de vacinas para os municípios fronteiriços e até para bolivianos e paraguaios que transitam pelas fronteiras do Brasil, formando um “cordão sanitário” em Mato Grosso do Sul.

“Todo esse esforço pode ser medido agora, quando registramos pouquíssimos ou nenhum óbito diário em decorrência da Covid, bem como a sociedade e a economia podendo voltar ao seu ritmo normal”, analisa Resende.

O discurso antivacina, na opinião do deputado, ultrapassou os limites dos imunizantes contra o coronavírus e hoje faz com que o Brasil não consiga atingir nenhuma das metas de vacinação relacionadas a outras doenças, daí a importância da criação da nova Frente Parlamentar.