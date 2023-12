Gaza denuncia 70 mortes em ataque a campo de refugiados

O campo de Maghazi fica no centro de Gaza e foi bombardeado no último domingo

Um ataque israelense contra um campo de refugiados palestinos na Faixa de Gaza provocou pelo menos 70 mortes, segundo balanço fornecido pelas autoridades do enclave, que é controlado pelo grupo fundamentalista Hamas.

O campo de Maghazi fica no centro de Gaza e foi bombardeado no último domingo (24), e o número de vítimas pode aumentar, uma vez que as pessoas ainda escavam os escombros com as mãos nuas em busca de sobreviventes.

“Ainda há feridos e cadáveres sob os destroços”, disse um porta-voz do Hospital Al-Aqsa à emissora árabe Al Jazeera. As imagens de Maghazi mostram edifícios inteiros destruídos e dezenas de corpos em sacos plásticos.

O Exército de Israel disse ter iniciado uma “verificação” sobre o ataque contra o campo de refugiados e pediu que a população do centro da Faixa de Gaza se “afaste das zonas de combate”, embora a ONU já tenha dito que não há mais lugar seguro no enclave.

Cerca de 80% da população de Gaza, que tinha 2,4 milhões de habitantes antes da guerra, teve de deixar suas casas, segundo as Nações Unidas.

Da AnsaFlash