Futebol: Itapema lança Campeonato de Verão

Competição com apoio do prefeito Eduardo Campos e do presidente da Câmara Municipal, Agnaldo Miudinho, começa quinta-feira às 19h

Na próxima quinta-feira, dia 18, será aberto o Campeonato de Verão do Itapema Iate Clube. O presidente do Clube, Valteser Aguiar, promoveu reunião para finalizar os últimos detalhes visando a abertura da competição que terá jogos sempre no período noturno. Ele informou que 16 equipes masculinas de futebol suíço estão inscritas e foram divididas em quatro grupos.

“A abertura do campeonato acontecerá quinta-feira, dia 18, às 19h, no campo principal do Itapema. Serão quatro jogos por rodada e contaremos com mais dois campos na primeira fase do campeonato, com rodadas nos campos do Veteranos e Clube 5 Estrelas. As rodadas serão sempre às quintas e sextas-feiras”, explicou Valteser.

O presidente Valteser Aguiar também fez questão de ressaltar a importância de retomar as atividades esportivas do Itapema Iate Clube. “Precisamos e vamos resgatar a tradição dos campeonatos que em outras épocas aconteciam e movimentavam o nosso clube. Estamos no processo de retomada das competições e aproveito para agradecer o apoio do prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos, e do presidente da Câmara, Agnaldo Miudinho, pelo apoio e incentivo ao esporte da fronteira”, destacou Valteser.

Confira as equipes inscritas:

Grupo A

São Domingos

Porã Motors

Aline/São Vicente

Caji Monza

Grupo B

Veteranos

21 de Abril

Ciarama

Ka’uregua Ndoikéi

Grupo C

Ipacaray

Los Amigos

Guachi

Vira Copos

Grupo D

Arsenal

Amigos de Infância

PSG da Fronteira

Jardim Ivone