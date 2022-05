Funtrab/MS inicia semana com oferta de 2,9 mil vagas de emprego em todo o Estado

Com o início de mais uma semana, oportunidades para quem busca emprego se renovam. E nesta segunda-feira (16), a Funtrab (Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferta mais de 2,9 mil vagas formais, com carteira assinada.

Só para trabalhadores que moram em Campo Grande são 1.024 oportunidades. Entre elas, há chances para açougueiros, carpinteiros, eletricistas e vigilantes. Também há vagas para pessoas com deficiência e estagiários que cursam Direito, Administração e as Engenharias Civil e Elétrica.

No interior, as agências da Funtrab ofertam vagas de emprego em Amambai (33), Aparecida do Taboado (174), Aquidauana (77), Bataguassu (47), Batayporã (11), Caarapó (34), Cassilândia (123), Chapadão do Sul (83), Corumbá (83), Costa Rica (105), Coxim (9), Dourados (176), Guia Lopes da Laguna (56), Iguatemi (31), Itaquiraí (14), Ivinhema (10), Jardim (24), Maracaju (17), Naviraí (57), Nova Alvorada do Sul (60), Nova Andradina (117), Paranaíba (5), Ponta Porã (53), Ribas do Rio Pardo (13), Rio Brilhante (24), Rio Verde de Mato Grosso (31), São Gabriel do Oeste (59), Sidrolândia (102) e Três Lagoas (261).

A lista completa pode ser conferida aqui: http://www.funtrab.ms.gov.br/lista-de-vagas-em-destaque/

Os interessados nas oportunidades podem acessar o aplicativo “MS Contrata+” e assim agendar atendimento na cidade de interesse. Posteriormente, devem se cadastrar na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho.