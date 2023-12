Funtrab/MS finaliza o ano com 4.982 vagas em vários setores da economia

O Natal se aproximando e o final do ano chegando e a economia do Mato Grosso do Sul está aquecida com 4.982 vagas em todo o Estado. E que tal um emprego novo como presente de Natal?

Na capital, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) está com 2.145 oportunidades de trabalho em setores como logística, construção civil, comércio, serviços, entre outros. Para o cargo de atendente de frios e laticínios estão disponíveis 50 oportunidades de emprego e eletricista de linha de baixa-tensão (30). E para pessoas com deficiência (PcD ) são oferecidas 191 vagas. Há também oportunidades para cuidador de idosos (8)> Para motorista estão sendo ofertadas mais de 100 vagas.

O município de Cassilândia tem 335 vagas, Chapadão do Sul (337), Coxim (98) e a maior cidade do interior do Estado, Dourados, possui 529 oportunidades de emprego.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

A lista completa de vagas pode ser conferida aqui , onde também consta o endereço de todas unidades da Casa do Trabalhador das respectivas cidades.