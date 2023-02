Funtrab/MS abre a semana com 2,6 mil vagas abertas, 1 mil delas só em Campo Grande

A Funtrab (Fundação do Trabalho de mato Grosso do Sul) começa mais uma semana oferecendo várias vagas de emprego a serem preenchidas nas empresas do Estado. Ao todo, são 2.671 vagas nas principais cidades sul-mato-grossenses. Apenas em Campo Grande são 1.019 vagas de emprego, em várias áreas.

Há vagas destinadas para PcD (Pessoa com Deficiência) e estagiários, além das abertas à comunidade em geral. No caso de PcD, na Capital, são cinco vagas para ajudante de carga e descarga, outras cinco para conferente, mais cinco para vigilante, três para auxiliar de logística, três de assistente administrativo, entre outras.

Já entre as abertas aos trabalhadores em geral, se destacam 57 vagas de pedreiro e 43 para servente de obras, além de 45 para auxiliar de limpeza, 23 de auxiliar de linha de produção, 26 de motorista carreteiro, 24 de operador de caixa, 34 para vendedor interno e ainda mais 48 vagas para vendedor pracista.

A sede da Funtrab em Campo Grande, a Casa do Trabalhador, fica na rua 13 de Maio, 2.773, no Centro – entre as ruas Cândido Mariano e Dom Aquino. O atendimento acontece das 7h30 às 17h30, e o telefone do local é o 3320-1400.

Várias cidades do interior também contam com a Casa do Trabalhador. As vagas em aberto e horário de atendimento desses pontos locais podem ser conferidos neste link. O atendimento pode ser agendado tanto no interior como na Capital pode ser feito pelo app MS CONTRATA+ para Trabalhadores, ou direto na Casa do Trabalhador.

Confira todas as vagas em http://www.funtrab.ms.gov.br/lista-de-vagas-em-destaque/.