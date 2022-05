Funtrab inicia última semana de abril com oferta de mais de 2,5 mil vagas de emprego

Com oportunidades em várias regiões de Mato Grosso do Sul, a Funtrab (Fundação de Trabalho do Estado) inicia a última semana de abril nesta segunda-feira (25) com oferta de 2.536 vagas de emprego.

Só para Campo Grande são 902 postos de trabalho em diversas áreas. Há chances para pedreiros (74 vagas), auxiliares de limpeza (63), atendentes de lanchonete (24) e ajudante de carga e descarga de mercadorias (22), entre outras.

Na região de fronteira, em Amambai, são 31 vagas disponíveis. Entre elas: auxiliar administrativo (2), mecânico de máquinas agrícolas (2), auxiliar de dentista (1) e corretor de seguros (1).

Em Aparecida do Taboado, Leste do Estado, são 174 oportunidades, sendo 117 delas para auxiliar de linha de produção. Já em Aquidauana, no Sudoeste, há chances para campeiros (5), montadores de estruturas metálicas (5) e soldadores (5).

A lista completa com todas as vagas, por município do Estado, pode ser conferida AQUI.

Os interessados nas oportunidades podem acessar o aplicativo “MS Contrata+” e assim agendar seu atendimento em sua cidade. Posteriormente, devem se cadastrar na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho.