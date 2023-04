Funtrab inicia semana com 3.361 vagas de emprego no Mato Grosso do Sul

Com uma economia pujante, Mato Grosso do Sul tem mais de 3 mil vagas de empregos nos mais diversos setores cadastrados na Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) neste início de semana. São 1.340 oportunidades somente em Campo Grande.

Para concorrer a um dos trabalhos basta baixar o aplicativo “MS Contrata + para Trabalhadores” no celular, onde é possível consultar as oportunidades e até agendar a entrevista.

Quem não tiver acesso ao aplicativo pode comparecer à Funtrab, na Rua 13 de Maio, Nº 2.773 – Centro (entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino), das 7h30 às 17h30. No interior, basta procurar a agência pública de empregos da fundação.

A lista completa de vagas está disponível em http://www.funtrab.ms.gov.br/lista-de-vagas-em-destaque/.