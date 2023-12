Funtrab de MS implanta Casas do Trabalhador em Mundo Novo e Jaraguari

Neste semestre, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), abriu mais duas unidades de atendimento (Casas do Trabalhador) no Estado: em Mundo Novo e Jaraguari. São municípios que apresentam movimento significativo de trabalhadores e não possuíam um local de referência para intermediação de mão-de-obra, orientações sobre Seguro-Desemprego, Carteira de Trabalho Digital e qualificação social e profissional.

A implantação das Casas do Trabalhador é um trabalho pioneiro no Estado desenvolvido em parceria com a Funtrab, Ministério do Trabalho e as prefeituras locais, proporcionando mais capilaridade do Sistema Público de Emprego de Mato Grosso do Sul e maior integração com as políticas locais de desenvolvimento econômico e social.

Vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência Tecnologia e Inovação), a Funtrab se empenha em integrar as ações na área do trabalho mais especificamente, na formulação e execução de Políticas Públicas de amparo ao trabalhador, geração de emprego e renda e qualificação profissional.

Atualmente, o total é de 35 Casas do Trabalhador no Estado. A abertura e credenciamento de novas unidades de atendimento no âmbito do Sistema Nacional de Emprego, deve obedecer parâmetros técnicos estipulados por meio de indicadores do mercado de trabalho local, atentando-se aos seguintes critérios: população total; População Economicamente Ativa(PEA); movimentação de admitidos e desligados no CAGED; número de empresas estabelecidas no município e razão da necessidade de instalação.

Mundo Novo – Mundo Novo apresenta 460 unidades de empresas comerciais e é considerada uma das cidades do Conesul do Estado com melhor qualidade de vida. O município apresenta crescimento de sua economia, demonstradas pelos números da RAIS/CAGED e atende ainda a um dos critérios exigidos para abertura de novas unidades de atendimento (em municípios com PEA inferior a 10 mil habitantes), que é o do registro de admitidos ou desligados mais recente superior às médias obtidas.

A Casa do Trabalhador de Mundo Novo fica na Rua Olavo Bilac, ao lado do prédio da Prefeitura, com atendimento de segunda a sexta, das 7 às 17 horas.

Jaraguari – Possui uma população economicamente ativa (PEA) entre 3.200 a 4.200 indivíduos. Lá, há diversas comunidades rurais, 19 assentamentos, cooperativas, a Agricultura Familiar bastante desenvolvida com uma produção favorável de gêneros alimentícios e o turismo ainda poderá mudar a realidade socioeconômica da localidade.

Jaraguari atende ainda a dois critérios exigidos (em municípios com PEA inferior a 10 mil habitantes), que são: servir como polo para o atendimento aos trabalhadores de outros municípios da mesma microrregião e o registro de admitidos ou desligados mais recente é superior que as médias obtidas. A Casa do Trabalhador de Jaraguari fica na Rua Orlando Nogueira, 461 – Centro, com atendimento de segunda a sexta, das 7 às 13 horas.