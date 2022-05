Fundesporte divulga a relação de inscritos no Bolsa Atleta e Bolsa Técnico

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) divulga a relação de candidatos inscritos no processo seletivo para a concessão da Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2022-23. A lista completa está disponível na edição desta quinta-feira (12) do Diário Oficial do Estado, a partir da página 53 (clique aqui para acessar).

Vale ressaltar que essa ainda não é a relação de aprovados para receber o benefício, apenas a listagem com todos atletas e técnicos que inscreveram no sistema on-line da Fundação até a última quarta-feira (04), prazo final. O período de inscrições foi aberto em 04 de abril deste ano, por meio da Portaria Normativa (edital) nº 003/2022 (acesse aqui).

A Fundesporte já iniciou a análise dos documentos apresentados para selecionar os habilitados a concorrerem às bolsas, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Estadual n. 5.615, de 14 de dezembro de 2020. Após a análise, será publicada no Diário Oficial a relação de candidatos deferidos e indeferidos, cabendo interposição de recurso por parte dos pleiteantes no prazo de até cinco dias após a divulgação.

Ao todo, o programa contemplará 346 atletas e 34 técnicos nesta edição, com recursos mensais de R$ 327.000,00 e R$ 3,9 milhões somando-se todos os pagamentos (12 meses). Os valores das bolsas por mês variam de R$ 500,00 a R$ 1.500,00. Os recursos são provenientes do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE/MS).

As oito categorias do Bolsa Atleta estão divididas da seguinte forma: Estudantil (121 bolsas de R$ 500), Universitário (15 de R$ 950), Nacional (134 de R$ 950), Nacional Paralímpico (28 de R$ 950), Máster (11 de R$ 950), Pódio Complementar (11 de R$ 1.200), Pódio Complementar Paralímpico (13 de R$ 1.200) e Internacional (13 de R$ 1.200). O Bolsa Técnico tem duas categorias: Técnico I (15 bolsas de R$ 1.000) e Técnico II (19 de R$ 1.500).

O programa de auxílio financeiro do Governo do Estado objetiva garantir condições aos atletas de alto rendimento, para que se dediquem ao treinamento desportivo e representem Mato Grosso do Sul em competições nacionais e internacionais, além de valorizar o profissional responsável pela formação e desenvolvimento de atletas.

Serviço – A Fundesporte criou um canal de comunicação para mais informações e esclarecimento de dúvidas. Basta entrar em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicionar este número e mandar uma mensagem pelo WhatsApp.