Fundect investe R$ 4,7 milhões em bolsas de pós-graduação para internacionalização

Em ação inédita a Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) em parceria com o Confap (Conselho Nacional das Fundações de Amparo a Pesquisas) e o GCUB (Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras) lançou esta semana um edital com o objetivo de conceder bolsas de mestrado e doutorado a estudantes estrangeiros para os Programas de Pós-Graduação das Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado.

Com um investimento de R$ 4,7 milhões, a Chamada Especial Fundect 01/2024 – Programa GCUB de Mobilidade Internacional – GCUB-Mob oferta 34 bolsas com o propósito de impulsionar a internacionalização universitária e fortalecer a cooperação internacional entre universidades de Mato Grosso do Sul e as instituições congêneres de outros países.

“Editais como este são importantes para a troca de informações, conhecimento e para a atração de talentos a Mato Grosso do Sul, para que a gente avance ainda mais na ciência, tecnologia e inovação”, destaca Márcio de Araújo Pereira, diretor-presidente da Fundect.

Entre as universidades participantes dessa Chamada, associadas à GCUB, estão a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), com a oferta de 17 bolsas de doutorado, e a UGFD (Universidade Federal da Grande Dourados), com nove bolsas de doutorado e oito de mestrado. Os estudantes estrangeiros já foram selecionados por meio do Edital GCUB-Mob Nº 001/2023, coordenado pelo CGUB, em Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu das universidades sul-mato-grossenses que participaram do programa.

Confira mais informações da Chamada Especial Fundect 01/2024 – Programa GCUB de Mobilidade Internacional – GCUB-Mob aqui.