Fundect destina 61,5% das bolsas de pesquisa para mulheres

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect) possui mais de 552 bolsistas mulheres. Ao todo, dos 901 beneficiados, 61,5% são do sexo feminino. Além disso, a Fundação oferece um edital específico, com recursos de R$ 2 milhões, para apoiar pesquisadoras que lideram projetos no Estado.

Os dados são importantes num contexto em que a ciência busca igualar a participação das mulheres na pesquisa científica, necessidade apontada pela Organização das Nações Unidas (ONU), que declarou o dia 11 de fevereiro como o dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência.

“Estamos trabalhando e evoluindo nossos editais para promover a igualdade. A cada nova pesquisadora que conseguimos apoiar, a ciência fica mais próxima do ideal que pode construir uma sociedade mais igualitária. Para este ano, a Fundect pretende apoiar mais projetos liderados por mulheres”, explica Márcio Pereira, diretor-presidente da Fundect.

Dentre as pesquisadoras apoiadas, a pós-doutoranda Gleice Kelli Ayardes de Melo, que desenvolveu um projeto de sustentabilidade em Mato Grosso do Sul, explica que o apoio da Fundação foi fundamental para que ela conseguisse realizar o trabalho.

“A Fundect valoriza não só a minha participação, mas a de toda a equipe que conjuntamente faz parte do desenvolvimento do projeto. No caso da concessão da bolsa de pós-doutorado, a Fundect promove a permanência de pesquisadores e pesquisadoras aqui no estado”, explica Gleice.

Edital para Mulheres – O Governo do Estado, por meio da Fundect, lançou em 2022 o programa Mulheres da Ciência Sul-Mato-Grossense, liberando R$ 2 milhões para pesquisas lideradas exclusivamente por mulheres. Foram selecionados 26 projetos de pesquisa, vinculados a instituições de pesquisa e inovação do estado.

O anúncio dos investimentos foi feito durante o Fórum CONFAP/CONSECTI – evento que reuniu em Mato Grosso do Sul, as principais instituições promotoras de investimentos em pesquisa científica e tecnológica no país.

Investimentos em Ciência – A Fundect é a fundação estadual responsável por fomentar o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação em Mato Grosso do Sul.

Em 2022, a instituição se consolidou como referência nacional, devido ao grande volume de investimentos, mesmo durante um momento em que a ciência, nacionalmente, sofreu desvalorização. A Fundação também lançou editais inovadores como o MS Carbono Neutro e editais que atendem aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Atualmente, a Fundação lidera rankings de ofertas de bolsas de mestrado e doutorado no Estado, dentre as fundações estaduais de amparo à pesquisa.

Os investimentos em Ciência, Tecnologia e Inovação em Mato Grosso do Sul, nos últimos 8 anos (2015-2022), somam aproximadamente R$ 180 milhões. Esse montante representa 66% de todo o valor investido na história da Fundect desde que foi criada, em 1998.