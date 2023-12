Fugindo do DOF, traficante capota veículo com mais de uma tonelada de maconha

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam nesta quinta-feira (21), no município de Ponta Porã, um homem de 25 anos de idade que dirigia um veículo Honda HRV carregado com 1.026 quilos de maconha.

Os policiais faziam patrulhamento pela MS-380 próximo à rodovia BR-463, entre as cidades de Dourados e Ponta Porã, quando visualizaram o veículo em alta velocidade. Durante tentativa de abordagem, o condutor perdeu o controle da direção e capotou o veículo carregado com a droga.

Questionado, o homem afirmou que pegou a droga em Ponta Porã e levaria até Bataguassu, onde receberia R$ 2,5 mil pelo transporte. Em checagem aos agregados do veículo (numeração do chassi e motor), os policiais constataram que as placas afixadas eram falsas; e que o carro havia sido roubado em julho deste ano, na cidade de São Paulo/SP.

O material apreendido avaliado em, aproximadamente, R$ 2,6 milhões foi encaminhado e entregue na Defron (Delegacia Especializada em Crimes de Fronteira), em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.