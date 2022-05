Frente fria deve chegar nesta terça-feira a Mato Grosso do Sul

O tempo permanece firme nesta segunda-feira (2) em Mato Grosso do Sul, com sol e variação de nebulosidade na maior parte do Estado, exceto para o extremo sul onde há possibilidade de chuvas isoladas, mas deve sofrer mudanças significativas a partir desta terça-feira (3), com a chegada de uma frente fria e a formação de nuvens e chuvas.

A informação é da meteorologista e coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Valesca Fernandes.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 20°C e a máxima de 31ºC, sem previsão de chuva, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Para Dourados, a temperatura mínima prevista é de 21°C e a máxima, 36°C. Já no Pantanal, em Corumbá, os termômetros devem registrar de 19°C a 37°C. Na região do Bolsão, em Três Lagoas, a temperatura sofre ligeira elevação. A mínima será de 20°C e a máxima, de 36°C, ainda segundo o Inmet. Para Ponta Porã, a mínima prevista é de 19°C e a máxima pode chegar a 34°C.

Terça-feira

Entre terça e quarta-feira (dias 3 e 4) vão acontecer mudanças bruscas no tempo em Mato Grosso do Sul devido a chegada da frente fria, aliado ao deslocamento de cavados (áreas alongadas de baixa pressão e que favorecem a formação de nuvens e chuvas).

Por conta disso, até quinta-feira (5) são esperadas chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.