Frente de obras de asfalto chega à Av. Duque de Caxias, em Caarapó

Uma nova frente de obras de pavimentação asfáltica chega a mais uma importante via de ligação entre as regiões norte e sul da cidade de Caarapó. Trata-se da Av. Duque de Caxias, que começou a receber os serviços preliminares na semana passada.

O prefeito André Nezzi visitou recentemente a localidade e se encontrou com diversos moradores da região, que manifestaram contentamento pela execução das obras. “Ficamos muito felizes em ver a alegria e em receber os cumprimentos dos moradores que há muitos anos sonhavam com essa benfeitoria”, comentou o dirigente.

A obra de pavimentação asfáltica da Av. Duque de Caxias integra a segunda etapa do Programa Avançar Cidade e está sendo executada com recursos federais e municipais. Outras regiões da sede urbana também estão sendo contempladas – algumas localidades também recebem obras de drenagem pluvial. Em algumas localidades, a prefeitura executa obras semelhantes com recursos próprios, a exemplo do Jardim Aprazível e, em breve, o bairro Santo Antônio.

O Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana tem o objetivo de melhorar a qualidade dos deslocamentos da população nos ambientes urbanos por intermédio do financiamento de ações de mobilidade urbana voltadas ao transporte público coletivo, ao transporte não motorizado (transporte ativo), à elaboração de planos de mobilidade urbana municipais e metropolitanos, estudos e projetos básicos e executivos.

Os recursos disponibilizados para o programa são de financiamento, oriundos do FGTS, conforme disposições constantes no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana – Pró-Transporte, regulamentado pela Instrução Normativa nº 3/2021.

Só conseguem financiamento para projetos os municípios com boa saúde financeira e com capacidade de adquirir empréstimo (depois de análise técnica por órgãos competentes, obtém-se parecer sobre a capacidade de pagamento por parte do município). É o caso de Caarapó, que demonstrou capacidade de adimplemento dos financiamentos obtidos junto à União para a finalidade proposta no Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana.