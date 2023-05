Formado pelo Colégio UNIGRAN é aprovado no ITA

Além do Instituto, o estudante foi aprovado em outros 5 cursos

Fabio Eiiti Kobayashi Urio, formado pelo Colégio UNIGRAN, foi aprovado no vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA, considerado um dos mais concorridos de todo o país. O estudante estudou na Instituição de 2019 a 2021, o que, para ele, foi essencial para sua aprovação na avaliação.

Fabio contou que sua trajetória começou no 1º ano do Ensino Médio do Colégio UNIGRAN, quando ele escolheu que queria cursar ITA e contou para seus professores. O estudante apontou que, a partir disso, os docentes começaram a lhe mostrar o caminho para a aprovação.

“A coordenação e os professores sempre estavam prontos para tirar as dúvidas mais difíceis que eu tinha, ou para correr atrás das respostas comigo. Achei esse apoio muito importante também”, admitiu Fabio, que também apontou que a Biblioteca da UNIGRAN também foi essencial, porque possuía todos os livros que buscava, “com opções de sobra para vestibulares avançados”.

Após se formar no 3º ano, Fabio continuou os estudos, porém optou por fazer um cursinho específico para o Instituto, em Fortaleza (CE).

O apoio da família também foi importante para o estudante, pois deram todo o suporte necessário para a conquista, mesmo que, para ele, parecesse um objetivo distante. “Tanto que a melhor parte do momento em que recebi a ligação da aprovação foi compartilhar com a família”, lembrou.

Além do ITA, Fabio consegui a aprovação no Instituto Militar de Engenharia – IME, na Escola Naval (2° lugar geral), na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante – EFOMM, na Academia da Força Aérea – AFA – e em Física na Universidade Estadual do Ceará – UECE.

Entrar no instituto não foi fácil, segundo Fabio, que chegou a estudar 16 horas por dia para se preparar, mas ele admitiu que precisou diminuir o tempo de estudo, para conseguir ser aprovado. “Percebi que ia ter que cuidar melhor da cabeça se quisesse passar. Em dias de semana e no sábado, estudava cerca de 12 horas por dia. No domingo, eu costumava descansar o dia inteiro, caso não tivesse simulado”, apontou.

Porém o estudante não aconselha que outros vestibulandos estudem a mesma carga horária que ele, mas que encontrem a sua “receita”. “Não tem uma receita específica para a aprovação, você tem que fazer a sua. Tenho amigos que estudaram mais de 12 horas por dia e não passaram, e tenho amigos que estudaram menos de 12 horas por dia e passaram. No meu caso, eu fui testando o que dava certo comigo e o que não dava, até encaixar”, assegurou.

Fabio ainda aconselhou que os estudantes respeitem seu nível, focando inicialmente na base e depois se aprofundando, até o nível da prova escolhida, que tenham disciplina e que tirem tempo para descanso.

O diretor do Colégio UNIGRAN, Wilson Akira Tanizaki, enfatizou que essa aprovação é motivo de orgulho. “O Fabio é um aluno que, desde que entrou no Colégio, já sabia o que gostaria de fazer: ele queria passar no ITA. Ele sempre se esforçou, era um aluno dedicado, acima da média nas áreas de Exatas. A Colégio teve como contribuição o direcionamento para que ele mantivesse esse esforço, o mérito de tudo isso é do Fabio e da sua família. Nossos parabéns”, celebrou.