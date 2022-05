Foragidos da Justiça são presos pela Guarda Municipal

Quatro foragidos da justiça foram presos pela Guarda Municipal de Dourados nos últimos três dias. As ações são resultado das intensificações de rondas e ações preventivas nas praças, parques e logradouros públicos.

Nesta terça, 26, por volta das 17h no bairro Jardim Itália foi preso um homem de 37 anos. A equipe realizava rondas na escola Municipal Januário de Araújo quando avistou o autor, que ao ver a viatura tentou se esconder e encobrir o rosto. Foi abordado e durante os procedimentos constatado Mandado de Prisão em Aberto, expedido pela 3ª Vara Criminal de Dourados.

No período da manhã do mesmo dia um morador em Campo Grande de 26 anos também foragido da Justiça, foi preso em flagrante pela GMD após realizar o roubo de um aparelho celular e o furto de uma bicicleta na região do Terminal Rodoviário.

Já no dia 24/04 na Vila Cachoeirinha durante rondas preventivas no PSF do bairro e na região do campinho de futebol a equipe avistou um homem em atitudes suspeitas. Durante os procedimentos de checagens foi constatado eu estava com Mandado de Prisão em aberto expedido pela 4ª Vara Criminal de Dourados e outro mandado cumprido pela GMD foi na área central durante rondas preventivas nesta mesma data.

A Guarda Municipal tem a disposição da população os telefones 153 e 199 funcionando 24h/dia atendendo a população, recebendo denúncias, sugestões e informações.