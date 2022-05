Foragido da Justiça é flagrado pelo DOF com quase duas toneladas de maconha em caminhão

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu nesta quinta-feira, 12, na Linha Internacional (Fronteira seca entre Brasil e Paraguai), na zona rural de Sete Quedas, quase duas toneladas de maconha em um caminhão VW/7.110, conduzido por um homem de 41 anos, que estava com mandado de prisão em aberto.

Os policiais faziam bloqueio numa região conhecida como Correntão, entre os munícipios de Sete Quedas e Iguatemi, quando visualizaram o veículo. Ao perceber a presença dos policiais, o condutor tentou manobrar o caminhão para entrar no Paraguai, sendo interceptado pelo DOF antes de chegar ao país vizinho.

Na carroceria do veículo foram localizados vários fardos de maconha, que após pesados totalizaram 1.940 quilos do entorpecente. O autor disse que havia pegado o caminhão em um posto de combustível de Sete Quedas e que levaria a Iguatemi, onde receberia R$ 2 mil pelo transporte, mas que o destino final da carga seria o Estado do Paraná.

Contra o condutor também havia um mandado de prisão em aberto, espedido pela Vara Criminal da Comarca de Rio Brilhante. O material apreendido, avaliado em quase R$ 4 milhões, juntamente com o autor, foram entregues à Delegacia da Polícia Civil de Sete Quedas.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.