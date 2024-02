Foragido da Justiça e com arma de fogo ilegal é preso pelo DOF em Rio Brilhante

Policiais encontraram na carroceria do veículo petrechos proibidos para pesca, alguns pescados e um tatu da espécie dasypus novemcinctus

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam na noite desta terça-feira (13), na Estrada do Suez, um homem de 32 anos que estava com uma espingarda calibre .22 e um mandado de prisão a cumprir.

Os militares realizavam um bloqueio policial na estrada vicinal, área rural do município, quando deram a ordem de parada ao condutor de um veículo Fiat Fiorino. Durante a vistoria, os policiais encontraram na carroceria petrechos proibidos para pesca, alguns pescados e um tatu da espécie dasypus novemcinctus.

O passageiro da Fiorino, que estava foragido da Justiça, disse que a arma de fogo é de sua propriedade, mas que não possuía a documentação legal exigida por lei. Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Dourados compareceu no local para realizar os procedimentos administrativos.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Rio Brilhante. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 15,5 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.