Fogliato, do DAC, passa por cirurgia facial no Hospital da Vida e fica fora do time por 40 dias

Volante foi atingido no rosto pelo meia Lucas na partida contra o Ivinhema, no último sábado

O volante Fogliato, do Dourados AC, teve alta após passar por cirurgia facial na última segunda-feira (12). O atleta foi atingido no rosto na partida contra o Ivinhema, no sábado (10), no Estádio Saraivão, em lance que disputava bola com o volante Lucas, que foi expulso. O jogador do DAC deixou o campo com uma fratura no maxilar e sangrando bastante.

O atleta ficou internado em Ivinhema e veio para Dourados na manhã de segunda. O procedimento aconteceu no Hospital da Vida, no período da tarde, realizado pelo Dr. Giscardi Machado, especialista Buco-Maxilar. Para correção, foram colocadas duas placas e oito parafusos. Fogliato teve alta nesta terça (13) e segue o tratamento em casa.

Segundo previsão do Departamento Médico do DAC, o volante pode iniciar atividades físicas sem contato, como academia e corridas, em dez dias. Fora do time, porém, el fica por aproximadamente 40 dias, ou seja, só retornaria se o clube chegar à fase semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Sem Fogliato, o DAC abre o returno da primeira fase no próximo sábado (17), às 18h, contra o Corumbaense no Estádio Arthur Marinho. Depois, no dia 21, quarta-feira, às 15h30, enfrenta o Aquidauanense no Estádio Douradão.