Fique atento: BR-163/MS passa por obras de manutenção nesta quinta-feira

As interdições ocorrem em razão das obras de melhorias da pista

Nesta quinta-feira (18/01), a CCR MSVia comunica aos usuários da BR-163/MS os locais da rodovia que 14 trechos operam em sistema de pare-e-siga, em função da execução de obras e serviços de melhoria. Além de 13 locais com desvio de tráfego. Todos os trechos estão sinalizados.

O SAU — Serviço de Atendimento ao Usuário, orienta aos motoristas para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade na aproximação dos trechos em obras, respeitando a sinalização e atentando para a presença de operários nas imediações da pista. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas.

Veja abaixo os locais em obras:

Pontos com desvio de tráfego

Coxim – entre os kms 737 e 736 e entre os kms 728 e 726;

Rio Verde de Mato Grosso – no km 703;

São Gabriel do Oeste – no km 603;

Jaraguari – entre os kms 509 e 506 e no km 505;

Dourados – entre os kms 274 e 273 e entre os kms 272 e 264;

Caarapó – no km 236 e no km 230;

Itaquiraí – no km 78;

Eldorado – entre os kms 64 e 63 e entre os kms 41 e 40.

Pontos com pare-e-siga:

Pedro Gomes – no km 799;

Coxim – entre os kms 748 e 747 e entre os kms 746 e 745;

Campo Grande – no km 426;

Sidrolândia/Nova Alvorada do Sul – no km 412;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 392 e 391;

Rio Brilhante – no km 347;

Douradina – no km 299;

Dourados – entre os kms 257 e 255;

Caarapó – no km 223;

Naviraí – no km 132 e no km 120;

Itaquiraí – no km 99 e no km 98.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).